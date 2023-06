C’è il Comitato Scientifico Vicinanza ai rioni e progetti

Un comitato scientifico vicino ai Rioni e con l’obiettivo di dare un contributo concreto nella realizzazione del Corteo e del Gareggiare dei convivi. Così si è mosso l’organismo, nominato dal Comitato centrale, che vede come presidente Domenico Metelli, presidente dell’Ente Giostra, e come vice la professoressa Paola Tedeschi, fautore di questo nuovo attivismo.

In questi primi mesi di incarico, il Comitato scientifico ha già svolto un seminario per i Rioni e li ha incontrati, nelle rispettive sedi, per rispondere a tutti i dubbi. "Si era all’inizio di un nuovo mandato, in concomitanza con la ripresa del Gareggiare dei convivi – racconta Paola Tedeschi, fautore di questo nuovo attivismo – ed era necessario affrontare questa prova con i supporti scientifici necessari". Al seminario c’è stata Irene Marone, musicista e specializzata di banchetti barocchi, ma anche Daniele Falchi, esperto di gastronomia barocca.

È stato un lavoro molto utile per una prima esperienza – dice – perché fino allo scorso mandato il Comitato era dietro le quinte, occupandosi solo di ricerca e pubblicazioni.

Non era stato istituzionalizzato il rapporto tra Comitato scientifico e Rioni.

Invece questi ultimi hanno voluto incontrarci, anche da parte loro c’era voglia di condividere e di avere un confronto. È necessario infatti che nelle occasioni quintanare, ci sia un nesso filologico.

Molti hanno rinnovato gli abiti e hanno condiviso con noi i bozzetti".

Annunciata anche l’idea di una ricerca: un sondaggio tra i Rioni, da ripetere annualmente, per monitorare la composizione del popolo quintanaro e la sua evoluzione.

Il Comitato scientifico è anche al lavoro per gli 80 anni della manifestazione. L’obiettivo è arrivare ad una pubblicazione relativa agli 80 anni dell’Ente.