C’è “Discoverland“ a San Francesco al Prato . Pier Cortese e Angelini con Niccolò Fabi a Perugia

E’ tempo di “Discoverland per “Sanfra“, la stagione in scena all’Auditorium San Francesco al Prato. Questa sera alle 21 c’è grande attesa per il concerto di “Discoverland“, il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini con la straordinaria partecipazione di Niccolò Fabi, in qualità di musicista aggiunto (nella foto). Arrivano a Perugia per presentare il nuovo album “Ero”, un progetto che spazia dal folk alla world music, esplorando territori sonori diversi con arrangiamenti ricchi e coinvolgenti, tra cover di classici della musica pop e rock internazionale e brani inediti. "Insieme abbiamo creato un lavoro – racconta Angelini – che musicalmente si regge sul principio della sottrazione, cercando di tradurre fedelmente ciò che può essere suonato e raccontato dal vivo da un duo (a volte un trio). Il divertimento e la sperimentazione, sia dei suoni che delle strutture delle canzoni, sono il centro e l’ambiziosa finalità della nostra ricerca. L’album nasce per essere suonato dal vivo ed è così che daremo a questa manciata di canzoni la vita che meritano". Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

E domani, sempre alle 21 l’Auditorium ospita “L’arte di sognare a occhi aperti”, lo spettacolo dei ragazzi di Fiadda Umbria (l’associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie) per la regia di Domenico Madera. In scena uno spazio indefinito dove un gruppo di ragazze e ragazzi si ritrova nel mondo del cinema, fatto di trame, dialoghi, colonne sonore. Un omaggio alla settima arte con protagonisti Elisa Angelini, Argentina Becchetti, Erika Bianchetti, Caterina Fazzuoglio, Tommaso Giamboni, Matilda Maggesi, Arianna Parisi, Francesco Putti, Sar Radicioni, Michele Romani, Stefania Salis Estrada. Prenotazioni e info al 3396779684.