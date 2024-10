C’è Diodato in concerto al Lyrick di Assisi

Attesa alle stelle al Lyrick di Assisi per il concerto di Diodato (nella foto), in scena domani alle 21 con il suo nuovo tour nei teatri, in cartellone per “Riverock winter edition“. L’artista porta in scena uno spettacolo sold out da tempo, intenso, onirico e al tempo stesso fisico, con l’esecuzione di brani di repertorio e dei suoi più grandi successi, in una performance che è un climax ascendente in cui l’artista vibra con il suo pubblico. Ogni canzone ha una sua identità ben definita e rappresenta un passo in viaggio pieno di emozioni. Per la direzione artistica del progetto il cantautore ha scelto di farsi affiancare da Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico parte della compagnia teatrale Dragone, che ha firmato produzioni internazionali. Insieme hanno costruito uno spettacolo capace di riflettere la necessità del cantautore di creare un supporto visivo per veicolare al meglio l’apparato musicale dello spettacolo. Lo show nato da questo sodalizio è un mix tra musica e teatro con un muro di luci tipicamente teatrale, i fari tipici dei concerti e pannelli di plexiglass che sovrastano il palco e dentro ai quali sono state inserite illuminazioni che creano intense lame di luce. Ad accompagnare Diodato in questo nuovo viaggio musicale è la band composta da Rodrigo D’Erasmo (violino, arpa elettrica, percussioni), Gabriele Lazzarotti (basso), Alessandro Comisso (batteria), Simona Norato (tastiere, percussioni, chitarra elettrica, cori), Lorenzo Di Blasi (piano, toys e cori) e Andrea Bianchi (chitarre elettriche e acustiche e cori).