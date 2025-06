C’è ’Dancity’ a Montefalco. L’elettronica in festival

MONTEFALCOTre giorni di musica d’avanguardia, installazioni e incontri culturali. Oggi, domani e domenica alla Cantina Raína di Montefalco va in scena la ventunesima edizione di “Dancity“, il festival internazionale di cultura e musica elettronica di base in Umbria dal 2006. Sarà un’esperienza musicale e sensoriale unica, immersi nella natura, con prime italiane, performance audio-video, live & djset, incontri con gli artisti. Novità di questa edizione “Dancity invites”, un format che accoglie collettivi ed entità musicali indipendenti, favorendo un dialogo sonoro tra diverse visioni artistiche. Primo ospite “Mrc“, collettivo che esplora le intersezioni tra club culture, arte e sperimentazione sonora, protagonista del primo giorno del Festival. Domani ci sono due differenti stage. Il principale sarà dedicato ai “Sounds from Latin America” con numero artisti tra cui Matias Aguayo, e Verracco e in prima mondiale, l’incontro tra il dj-producer Lorenzo Bitw e e il resident Dancity Orchestra Moderna. Il secondo stage sarà tutto dedicato alla collaborazioni di “Dancity invites”, anche con tre performance in prima italiana. Infine domenica spazio a “Sounds from Detroit” con le sonorità da cui la techno che oggi conosciamo ha preso forma. Biglietti e informazioni sul sito ufficiale dancityfestival.it.