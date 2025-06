Montelupo, i commercianti organizzano la “Festa del Borgo”

Montelupo Fiorentino, 12 giugno 2025 - Iniziativa culturale del Borgo degli Arlecchini, il gruppo di commercianti e attività che popolano il centro commerciale di Montelupo Fiorentino: dal lavoro congiunto delle oltre 40 realtà locali che hanno contribuito al progetto nasce la prima edizione della «Festa del Borgo», un weekend di attività culturali in risposta allo spostamento della tradizionale Festa della Ceramica, che adesso si terrà a dicembre, sotto periodo natalizio. Musica, arte, danza, commedia: di tutto e di più negli 11 eventi organizzati dal Borgo degli Arlecchini, che si divideranno su 3 palchi principali, ossia quello di piazza della Libertà, quello della Fontana alla Barca, e quello in piazza Salvo D’Acquisto.

La particolarità di questo calendario è che in ogni momento saranno presenti tre eventi diversi tra loro, per lasciare al visitatore la scelta su cosa guardare: ce ne saranno per tutti i gusti, a partire dal sabato 14 giugno che vedrà l’inaugurazione dell’evento a cura del sindaco, accompagnato dall’inno di Montelupo performato dagli alunni della scuola Santa Teresa Bambin Gesù. Per il turno delle 18, spazio invece all’esibizione di danza degli studenti della Labella school, mentre sul palco della Fontana alla Barca sarà il turno di un laboratorio di cucina gratuito per bambini (per prenotare, contattare Irene al 392 5282 350). Alle 21.30, invece, ci saranno in contemporanea un dj set anni ’70, ’80 e ’90 a cura di Luca, un’esibizione di Dance Project intitolata «Fino a qui, 15 anni di noi»; poco dopo, il via alla serata a cura dell’Ottobit Art Lab con l’evento «Italian’s a go-go», che riporterà il sound dei grandi classici della musica italiana, accompagnati da assaggi di zucchero filato per i più golosi.

Domenica, invece, secondo appuntamento col laboratorio di cucina, che si svolgerà in contemporanea rispetto ad una seconda esibizione degli studenti della Labella School, mentre in piazza Salvo D’Acquisto ci sarà uno spazio «open mic», dove chiunque potrà esibirsi davanti al pubblico. Alle 21, in chiusura, si esibirà l’Art Lab Triboo, mentre mezz’ora dopo largo a Mancio e Luca, duo acustico che porteranno la loro musica alla Fontana alla Barca. Infine, alle 22, i Tolomei’s Brothers porteranno i loro stornelli e la loro musica con influenze folk e reggae per chiosare l’evento. Non un evento singolo, dunque, ma una pletora di manifestazioni artistiche condensate in una due-giorni tutta da scoprire fra le vie di Montelupo Fiorentino.