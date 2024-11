C’è "camminare liberi"

Un trekking urbano condotto dalle guide dell’ADS O.r.m.e. "Camminare liberi" lungo la storica cinta muraria romana di Spello, domani aprirà gli eventi culturali a Spello. Si tratta di una passeggiata agevole, aperta a tutti, alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle ore 8 presso il parcheggio delle Querce di Spello. Seguirà la visita guidata alla Chiesa di S. Ventura, nei pressi della Porta Urbica, lungo le mura augustee. Sarà la delegazione FAI di Foligno a condure i partecipanti alla scoperta delle numerose opere d’arte in essa conservate. Seguirà alle ore 12 nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale un piccolo concerto, preannunciante la presentazione della terza edizione del concorso ‘Alla scoperta di Luciano Fancelli’, che nei prossimi mesi vedrà al lavoro numerosi alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Perugia. Gli studenti potranno così conoscere le musiche di Luciano Fancelli, il geniale fisarmonicista umbro morto prematuramente nel 1953, che in pochissimi anni rivoluzionò il linguaggio e la letteratura della fisarmonica. Il concorso è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e dal Comune di Foligno. Per l’occasione, il fisarmonicista Massimo Santostefano eseguirà alcuni dei brani più famosi dell’autore folignate.