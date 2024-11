Cazzullo e Moni Ovada star agli Illuminati

CITTÀ DI CASTELLO – Aldo Cazzullo e Moni Ovadia tornano a Città di Castello con lo spettacolo, "Il romanzo della bibbia", unica tappa umbra del 2024 in programma. L’appuntamento è per giovedì 21 novembre alle ore 21 al teatro degli Illuminati nell’ambito di un progetto artistico-culturale promosso da comune, cooperativa "Il Poliedro". Si tratta di una storia narrata a due voci, quella del giornalista e autore Cazzullo e l’altra del regista-musicista Moni Ovadia. Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento; dalla creazione a Sodoma e Gomorra, da Abramo alla profezia di Isaia. Sul palco il romanzo della Bibbia e la grande vicenda degli uomini vissuti sotto lo sguardo di Dio, sullo sfondo le spettacolari testimonianze che queste storie hanno lasciato nelle arti visive. "Un’iniziativa di grande valore culturale. Non è la prima volta che Aldo Cazzullo insieme ad altri artisti presenta nella nostra città, libri o eventi, sempre di profondo interesse. Questo progetto teatrale, già di grande successo in Italia, sarà senza dubbio apprezzato anche dal nostro pubblico", dicono il sindaco Luca Secondi e la presidente di Poliedro Alessandra Garavani.