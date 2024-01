Cattivi odori in via Bartoli . Arpa: "Area da bonificare"

"Arpa ha formalizzato l’avvio del procedimento amministrativo di bonifica nell’ambito del quale la stessa svolgerà le attività previste dalla normativa".

E’ la risposta che l’Agenzia per l’ambiente ha fornito all’avvocato Valeria Passeri che nei giorni scorsi aveva inviato un esposto al Noe (Nucleo operativo ecologico) e comando carabinieri forestali chiedendo provvedimenti urgenti per risolvere il problema dei cattivi odori nella zona e in alcune abitazioni di via Bartoli (zona San Galigano), a Perugia. Nella diffida, infatti, era stato evidenziato come da giorni alcuni residenti della zona lamentano cefalee e irritazioni alle prime vie aeree tanto da essere stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Il tutto causato dall’insopportabile odore di idrocarburi. Arpa ha comunicato di aver svolto già qualche tempo fa "le attività di indagine per individuare la natura e l’origine degli odori percepiti sia in ambiente esterno che abitativo. Le evidenze fino ad oggi acquisite confermano che l’origine degli odori è imputabile a rilasci di idrocarburi la cui fase aeriforme, tramite i collettori fognari, ha raggiunto le abitazioni di via Bartoli.

"L’origine dell’odore avvertito – continua Arpa è da ricondurre ad una perdita della cisterna di benzina di un distributore prossimo alla via, documentata principalmente dall’esito negativo della prova di tenuta e da ulteriori accertamenti effettuati dal personale dell’Agenzia. La benzina fuoriuscita, attraverso vie di migrazioni ha verosimilmente raggiunto la fognatura e, almeno nella fase aeriforme, si è distribuita lungo tutto il collettore di via Bartoli". Da qui la decisione di avviare il procedimento per la bonifica.