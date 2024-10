Castiglione, quale futuro?: "Strade, scuole e sosta. Cantieri abbandonati"

"Cantieri al palo. Che fine hanno fatto le attività promesse?". È lungo l’elenco stilato dal consigliere di minoranza Paolo Brancaleoni che lamenta l’immobilismo sul fronte delle opere pubbliche da parte del Comune di Castiglione del Lago. Si va dai lavori alle scuole medie "che avrebbero dovuto essere ultimati a maggio 2023", al nuovo asilo di via Rosselli, "cantiere partito con tanto entusiasmo prima delle elezioni con spot elettorali, ora fermo da mesi", fino al Nido di colonnetta "demolito in parte a tempo di record. Ora fermo con un angolo ancora in piedi" e infine all’ asilo di Sanfatucchio, "altro cantiere fermo da anni".

E poi c’è il fronte stradale. "Vorrei – dice Brancaleoni - sollecitare i lavori sulla strada provinciale che collega Castiglione a Gioiella, in prossimità di Frattavecchia, lavori urgenti dovuti ad una situazione di pericolosità per un frana con cantiere della Provincia, cominciato a ridosso delle elezioni ed ora completamente fermo, senza aver previsto una strada alternativa decente come quella che passa dentro Frattavecchia". E ancora, la variante prevista sulla SS71: "I lavori erano stati promessi con inizio entro il 2023, la Regione ha stanziato ben 10 milioni di euro per quest’opera... perché non si va avanti?". E poi le questioni relative ai lavori in centro "dopo le tante polemiche relative all’ascensore di via Belvedere, contestato per il suo Impatto a ridosso delle mura medioevali e che si trova nel punto più panoramico di Castiglione del Lago, e dopo aver demolito il "balcone" della Famiglia della Corgna i lavori sono fermi e non c’è più nemmeno il cartello sul cantiere, il che la dice tutta, speriamo che non ci siano problemi con le autorizzazioni, altrimenti perché non portarlo a compimento?".

E infine uno dei temi più caldi: la sosta a pagamento nei parcheggi del centro: "Aspettiamo un segnale sulle variazioni che l’amministrazione dovrà apportare alla convenzione in essere con il gestore. In questi giorni gira sui social un messaggio di un concittadino che si è recato al Pronto Soccorso e non aveva l’abbonamento, la macchinetta per il ticket del parcheggio non prendeva le monete e nemmeno le carte di credito, e parrebbe che oramai è quasi sempre così, creando tanto disagio a chi viene nel nostro paese", conclude il consigliere della Civica per Castiglione e le sue frazioni.