Castelli e torri per l’ultima fatica di Riganelli

MAGIONE - Fresco di stampa il volume “Castelli, rocche e torri nel territorio del Lago Trasimeno“ frutto dell’importante lavoro di ricerca di Giovanni Riganelli che, unendo la competenza dello storico alla passione per la narrazione di luoghi e vicende del territorio, conduce il lettore alla scoperta di quella fitta rete di castelli disseminati attorno al lago Trasimeno, nei comuni di Castiglione del lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno. Il volume per ogni comune, le diverse fasi di costruzione dei monumenti presi in considerazione e le concrete esigenze per cui vennero eretti. Nell’ultima parte, Riganelli riporta le vicende legate ad alcune delle strutture realizzate in piena età moderna, sia su preesistenti edifici o ex novo per la “moda“ o il piacere di risiedere in un castello. È esempio di questo ultimo periodo il castello Guglielmi di Isola Maggiore.