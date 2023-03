Cassa di Risparmio di Orvieto Il bilancio 2022 si chiude in “utile“

ORVIETO La cura Mediocredito Centrale fa bene alla Cassa di risparmio di Orvieto. Il cda della Cro, infatti, ha approvato il bilancio 2022 che si è chiuso con un utile netto di 2,61 milioni di euro a fronte della perdita netta di 0,13 milioni del 31 dicembre 2021. Si registra anche un aumento del 7,1% del margine di intermediazione con 46,41 milioni di euro contro i 43,35 milioni di euro del 31 dicembre 2021, per effetto di una migliore performance del margine di interesse (+12,7%) e delle commissioni nette (+24,1%).La raccolta totale presenta un saldo di 1,61 miliardi di euro al 31 dicembre 2022 contro i 1,63 miliardi al 31 dicembre 2021. Il bilancio d’esercizio della Cassa al 31 dicembre 2022 sarà sottoposto, per l’approvazione, all’assemblea degli azionisti prevista, in unica convocazione, il 19 aprile. Recentemente il Mediocredito aveva varato un aumento di capitale necessario per dare corso al piano industriale della Cassa che non è stato sottoscritto dal socio di minoranza della banca, la fondazione Cro.