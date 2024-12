Caso Posterna alla Corte dei Conti. Il Comune paga e trasmette gli atti

Il Comune si prepara a saldare il conto per l’esproprio dei terreni dei parcheggi coperti della Posterna (foto), ma la vicenda potrebbe non finire qui perché ora sarà la Procura della Corte dei Conti a stabilire eventuale danno erariale e a individuare eventuali responsabili. Il Consiglio comunale con 14 voti della maggioranza (5 voti contrari dell’opposizione) ha dato il via libera all’atto per il "riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza della Corte di Appello di Perugia e dall’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione" per un totale di 625.021 euro. Al termine di una battaglia legale durata diversi anni la Findem proprietaria dei terreni ha avuto ragione ed ora il Comune entro la fine dell’anno dovrebbe saldare il conto. I fatti iniziano nel lontano 1998 quando il comune adottò "il Piano particolareggiato avente ad oggetto "Progetto di mobilità alternativa per Spoleto città aperta all’uomo, ovvero Spoleto città senz’auto". In particolare, tra i vari comparti previsti dal progetto, c’era quello della "Posterna" che prevedeva la realizzazione di un parcheggio multipiano. In seguito agli interventi della Procura che qualche anno dopo sequestrò i cantieri per la realizzazione dei palazzi della Posterna l’atto bonario di cessione a titolo gratuito dei terreni non fu mai perfezionato e tra le parti è partito un contenzioso legale che si è concluso solo in Cassazione con la condanna del Comune al pagamento di oltre 600mila euro. Ora però, come previsto per legge, il Comune ha provveduto a trasmettere l’atto del riconoscimento del debito fuori bilancio alla Procura della Corte dei Conti che dovrà verificare eventuali responsabilità ed eventuale danno erariale nei confronti dell’ente comunale.