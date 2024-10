Cascia celebra lo zafferano. Quattro giorni di eventi

CASCIA - Cascia si prepara a celebrare il suo “oro rosso“. È ufficialmente partito il countdown per la 23esima Mostra mercato dello zafferano di Cascia. L’evento torna da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre proponendo degustazioni gourmet a base di zafferano, tanti stand con prodotti tipici, escursioni, musica, spettacoli, cultura e anche la possibilità di un tour in elicottero. Tutti gli appuntamenti della 23esima Mostra mercato dello zafferano di Cascia, realizzata con il sostegno del Consorzio Bim Nera e Velino, sono stati presentati in dettaglio a Perugia, nel Palazzo della Provincia. A illustrarli sono stati il sindaco Mario De Carolis, il vicesindaco Marco Emili, il vicepresidente dell’associazione Zafferano di Cascia - Zafferano purissimo dell’Umbria, Claudio Stefano De Carolis, il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini, e l’addetta stampa del Comune di Cascia, Martina Grillotti. "Lo zafferano – ha subito chiarito il sindaco De Carolis – è molto più di una semplice spezia per il nostro territorio. È il simbolo della nostra identità, storia e tradizione agricola. Lavoriamo in sinergia con le aziende agricole, motore per l’economia locale, per riuscire a trovare insieme mercati nuovi con cui lavorare: ciò implica anche riuscire a tenere i nostri giovani sul territorio. E la mostra mercato è, appunto, l’occasione ideale per promuovere questa eccellenza".