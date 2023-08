Cascata delle Marmore Ingressi e incassi

TERNI Diminuiscono gli ingressi e aumentano gli incassi alla Cascata delle Marmore. Lo rende noto il vicesindaco Riccardo Corridore rispondendo al Pd che, in un’interrogazione in cui sottolinea l’aumento pregresso di biglietti e parcheggi, osserva come "per la navetta era previsto un costo per andata e ritorno pari ad un prezzo nella fascia 1.70 – 2 euro; con la determina numero 2051 del 14 luglio 2023 è stato portato a 3 euro andata e ritorno; nella realtà la navetta costa come da avvisi affissi 3 euro a tratta per un totale di 6 euro a persona". "La Cascata si conferma nell’estate 2023 una delle mete preferite degli italiani, con ingressi nella media del suo storico - afferma il vicesindaco –.La tariffa del servizio navetta è di complessivi 3 euro. Rispetto al 2022 per il periodo 1 gennaio- 30 luglio, soli 3.175 ingressi in meno. Il 2022 è stato l’anno record, gli ingressi sono in media ed è facile presupporre che 3mila visitatori si recuperino ad agosto. Sul piano degli introiti al 30 luglio abbiamo ottenuto ben 296.494 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2022, che permetteranno di investire nei servizi".