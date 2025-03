Casa di comunità, tempi rispettati: "Consegnata entro giugno 2026"

La consegna di Casa e Ospedale di comunità avverrà entro giugno 2026, nonostante i ritardi accumulati finora con i ricorsi al Tar presentati dai due Consorzi edili che erano rimasti esclusi dall’affidamento dei lavori. Lo ha assicurato la presidente della Regione Stefania Proietti prendendo parte in collegamento all’incontro promosso a Ciconia dall’associazione Prometeo, insieme alla direttrice generale della sanità umbra Donetti e alla responsabile della gestione delle liste d’attesa, Ricci. Proietti che ha riconosciuto le possibili difficoltà di accessibilità legate al sito individuato in piazza Duomo, ha spiegato che è in corso una discussione anche in Conferenza delle Regioni per definire come rendere operative le Case di comunità affinché non diventino contenitori privi di servizi adeguati. Orvieto è stata indicata come un punto strategico per invertire la rotta della mobilità sanitaria, passando da una tendenza passiva, che costringe molti cittadini a rivolgersi ad altre regioni per le cure, a una più attiva, capace nel lungo periodo di attrarre pazienti e risorse. Daniela Donetti ha sottolineato una delle principali criticità della sanità regionale: la difficoltà di attrarre professionisti qualificati, determinata da anni di mancati investimenti in tecnologia e innovazione, che hanno reso meno appetibile la prospettiva di carriera per i medici. Per affrontare il problema delle prestazioni, è in corso una riorganizzazione della rete ospedaliera, attraverso percorsi strutturati e accordi tra i diversi presidi. Particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento delle reti oncologiche, chirurgiche e di specialità, con un focus specifico sull’urologia, un settore critico per la sanità regionale. Un problema, quello dell’urologia, che riguarda pesantemente anche l’ospedale di Orvieto.

Cla.Lat.