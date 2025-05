Casa di comunità, cantiere e dubbi: "Una pianificazione lacunosa"

Una pianificazione lacunosa che alimenta preoccupazioni per il futuro dell’investimento. Si tratta del cantiere aperto da poche settimane per la realizzazione della Casa di comunità, sul quale avanza forti dubbi l’associazione Prometeo. "Una recente delibera della Asl – spiega l’associazione – conferma l’assenza di stime fondamentali riguardo all’affluenza quotidiana e al numero di dipendenti previsti nella struttura. L’incarico di redigere un’analisi tecnica è stato affidato allo Studio Paglia e Associati, che ha evidenziato lacune significative nella pianificazione. Secondo lo studio, non esistono attualmente dati certi né sui potenziali utenti giornalieri, né sui lavoratori che opereranno nel Centro. La mancanza di tali informazioni impedisce una valutazione concreta dei bisogni logistici, in particolare per quanto riguarda i parcheggi e i servizi di supporto". Il progetto prevede infatti 24 stalli di sosta interni all’ex ospedale, ma non è chiaro se tali posti saranno sufficienti. Lo stesso studio ammette che l’insufficienza di parcheggi potrà aumentare l’interesse per l’area adiacente, ovvero il parcheggio esterno degli ex giardinetti. Tale spazio, che potrebbe offrire 36 ulteriori posti auto, è oggetto di trattativa per essere ceduto dal Comune d per un valore di 630 mila euro. Tuttavia, la valutazione è stata definita approssimativa dagli stessi tecnici, in quanto priva di parametri oggettivi sui flussi previsti. "Il parcheggio in piazza Duomo, potenziale soluzione alla carenza di stalli, manterrà una tariffazione oraria, creando un ulteriore ostacolo per i cittadini che dovranno accedere a un servizio sanitario. Gli utenti saranno costretti a sostenere costi aggiuntivi pur di usufruire delle cure", secondo Prometeo. L’ Asl intende comunque procedere con la cessione al Comune dell’area "che potrebbe invece essere destinata a parcheggio".