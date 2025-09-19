Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
CronacaCarte d’identità manomesse. Cinque denunciati dalla polizia e documenti tutti sequestrati
19 set 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Carte d’identità manomesse. Cinque denunciati dalla polizia e documenti tutti sequestrati

Carte d’identità manomesse. Cinque denunciati dalla polizia e documenti tutti sequestrati

Assisi, gli agenti del Commissariato indagano ora sull’utilizzo finale dei microchip prelevati illecitamente e delle tessere stesse. L’ipotesi della “clonazione“ .

Il microchip è stato asportato

Il microchip è stato asportato

Per approfondire:

Carte d’identità elettroniche con microchip manomesso, la Polizia di Stato di Perugia denuncia cinque persone e sequestra i documenti. Si indaga poi sulle motivazioni delle manomissioni dei documenti ipotizzando che possano essere utilizzati per finalità illecite come la clonazione. A Bastia Umbra, nel corso di un controllo parte dei poliziotti del Commissariato di Assisi per una lite in famiglia, il documento di una donna che aveva richiesto l’intervento, una cinquantenne italiana, con precedenti di polizia, era privo del microchip asportato in maniera chirurgica. Sempre a Bastia, in una sala scommesse, gli agenti hanno fermato un ventinovenne, di origine marocchine, residente ad Assisi, ben noto alle forze dell’ordine: ha esibito la carta d’identità priva del microchip. Nel corso di un intervento per una persona molesta nei confronti della dipendente di un bar bastiolo, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione: il cliente, un trentottenne, pluripregiudicato, aveva il documento privo del microchip. Alla Stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, un cinquantenne marocchino, residente ad Assisi, con diversi precedenti per guida sotto l’influenza dell’alcool, è stato trovato in possesso della carta d’identità privata del microchip. Infine nel corso di un controllo degli avventori compiuto unitamente alla Polizia Locale di Assisi in un bar, un italiano, originario della provincia di Frosinone, di 43 anni, già denunciato dalla polizia di Assisi per combustione illecita di rifiuti, ha fornito un documento diviso a metà in linea orizzontale e ulteriormente danneggiato sul retro, nella zona del microchip risultato asportato.

Maurizio Baglioni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaPolizia di Stato