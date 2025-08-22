Toglie il microchip dalla carta d’identità, denunciato un automobilista

CORCIANO – La Polizia locale di Corciano ha denunciato una persona dopo aver scoperto la rimozione del microchip da una carta d’identità italiana. Gli agenti hanno notato il dettaglio durante un controllo stradale. Un taglio preciso di forma quadrata che ha attirato la loro attenzione e che ha subito richiesto un approfondimento.

Il conducente è stato invitato a seguire la pattuglia presso il comando della Polizia locale di Corciano, dove attraverso l’analisi con la strumentazione specifica in dotazione al corpo, è emerso che la carta d’identità italiana esibita durante il controllo, era originale e che presentava i previsti sistemi di sicurezza, ma anche che risultava alterata, in quanto dalla stessa era stato asportato il microchip contactless mediante incisione del documento.

Infatti, non era stato possibile effettuare la lettura dello stesso al cui interno sono memorizzati in maniera sicura i dati personali e biometrici del titolare nonché le informazioni che ne consentono l’identificazione online.

Da ulteriori accertamenti effettuati presso le banche dati, inoltre, è emerso che il conducente aveva anche numerosi precedenti di polizia e risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con affidamento in prova ai servizi sociali. A questo punto la carta d’identità elettronica veniva sequestrata ed il conducente veniva denunciato. Il documento è stato sequestrato e si indaga sulle motivazioni della manomissione dello stesso, ipotizzando l’uso per attività illecite.