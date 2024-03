Cartà d’identità digitale. Prenotazioni con Sofia assistente virtuale

Per avere informazioni sulla carta di identità elettronica e per prenotare un appuntamento per la richiesta o il rinnovo della carta è attiva l’assistente virtuale “Sofia“ del Comune di Perugia. E’ possibile interagire con l’assistente virtuale telefonicamente, chiamando il numero 075075075 (interazione vocale o tramite tastiera), o tramite chatbot presente nel sito istituzionale del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it). Per utilizzare la chatbot va utilizzata l’icona dei messaggi presente in ogni pagina del sito in basso a destra.