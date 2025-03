Carnevale in centro Vince la fantasia . Arrivano i carri: super festa con i bambini

Ecco è scattata l’ora x: i 5 carri allegorici del “Carnevale di San Sisto 2025” arrivano in centro storico. Alle 10 saranno in piazza IV novembre per la festa con i bambini e le bambine delle scuole; alle 17 grande sfilata lungo corso Vannucci.

"Da 44 anni l’organizzazione del carnevale caratterizza il nostro quartiere e ne accompagna la crescita – ricorda Federico Boncio, presidente dei Rioni di San Sisto -. Abbiamo mantenuto la gratuità della manifestazione, realizzata grazie al sostegno di tanti sponsor e soprattutto di cittadini che offrono tempo, manualità o risorse a vantaggio di tutta la città. Ringraziamo anche l’amministrazione e Umbra Acque per averci concesso spazi per allestire i carri, nell’attesa che si riesca a trovare una sede definitiva. Novità di questa edizione - conclude Boncio - è il manifesto nato grazie alla collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, una sinergia che vorremmo entrasse a far parte della tradizione".

Con il martedì grasso, che chiude la scansonata stagione del carnevale, è anche tempo di bilanci per una manifestazione che rientra nel dna delnostro folclore: le giornate del Bartoccio. "Le Giornate 2025 – racconta il presidente Zuccherini- affrontate con pochi mezzi e in assenza di finanziamenti, si sono concluse tra l’entusiasmo dei partecipanti. Ricordiamo le tappe principale: la presentazione del volume “La canzone perugina” con Mirco Bonucci e Roberto Cecchetti al Circolo del Gotto, la mostra storica dei manifesti in via Oberdan, la gara di Bartocciate, il concerto di canti popolari con il Coro dei Pezzenti all’ Anpi di via del Cortone, la Gara di Bartocciate al Teatro di Figura, la Tombola della Famiglia Perugina al Circolo del Tempo bono, e infine l’ingresso trionfale del Bartoccio".