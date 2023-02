Carnevale di Umbertide Che festa!

Carnevale in piazza, è stato un successo, dopo due anni di stop dovuti al Covid.

Gremito il centro storico e grande entusiasmo per i carri della sfilata. Pienone anche per il gran ballo in maschera, coloratissimo, organizzato al Teatro dei Riuniti (foto). La manifestazione è stata organizzata da Pro Loco di Umbertide e Pierantonio, il Circolo Uisp di Spedalicchio, Lucignolo e Asad e da altre associazioni.

Cinque i carri allegorici

che hanno ricordato Harry Potter (la Pro Loco Umbertide); il mondo Disney (Pro Loco Pierantonio); lo stravagante stile Hippy (Circolo Uisp Spedalicchio); i lavori in corso ed i cantieri (Scuola di Danza Nov’Art); i personaggi delle serie di Netflix (Centro Lucignolo).