Carnevale di Sant’Eraclio. Il programma delle sfilate

FOLIGNO – Al Carnevale di Sant’ Eraclio musica di pregio e coreografie spettacolari per le parate della 61° edizione. Ad aprire i tre Corsi mascherati l’Over Soul Street Band, la Filarmonica di Lama, gli Sbandieratori e i Musici di Foligno insieme alle "New Lady Spartanes", le majorettes ’solidali’. L’Osteria del Carnevale aprirà i battenti il giorno 24 gennaio, mentre la prima sfilata dei carri allegorici è in calendario il 28 gennaio, a seguire il 4 e l’11 febbraio. In attesa del via delle manifestazioni della edizione 2024 della Rassegna del Carnevale, giornate frenetiche per i mastri ferraioli, cartapestai, ma anche per le sarte che curano i gruppi mascherati e per le cuoche che stanno predisponendo le pietanze della tradizione culinaria umbra. Intanto, il Laboratorio dei Carri "Fabrizio Biagetti" è il regno della fantasia dove i desideri dei fanciulli e l’ironia degli adulti si miscelano e si concretizzano nelle sei gigantesche creazioni allegoriche dapprima con l’arte del bozzetto, poi con l’abilità dei maestri ferraioli e cartapestai con tecniche innovative come la lavorazione del polistirolo. Sono giornate frenetiche anche per le sarte che curano nel dettaglio i gruppi mascherati e per le cuoche che stanno già predisponendo le pietanze tradizionali. Ad aprire i Corsi mascherati saranno l’Over Soul Street Band (28gennaio), l’Associazione Filarmonica di Lama (4 febbraio) e gli Sbandieratori e i Musici della Città di Foligno con le "New Lady Spartanes" (11 febbraio).