Caritas, 210mila euro di aiuti nel 2023. Sostegno per affitti, scuola e famiglie

Nel 2023 la Caritas della diocesi guidata da monsignor Luciano Paolucci Bedini ha operato interventi per circa 218mila euro. Una cifra importante che conferma da un lato la situazione di emergenza socio economica che si registra ancora nel territorio della diocesi di S.Ubaldo, dall’altro la disponibilità del braccio operativo della chiesa di intervenire con tempestività e discrezione. Leggendo le cifre non c’è settore che sia stato trascurato (affitti, servizi, mondo giovanile, scuola, famiglie in difficoltà nel fronteggiare addirittura la quotidianità etc.), con uno sguardo rivolto al di là dei confini nazionali laddove tragedie naturali e guerre hanno provocato autentiche tragedie. Le cifre si commentano da sole. In particolare, 97.000 euro sono stati impiegati nel progetto “Pianeta Giovani” per interventi nell’ambito socio- educativo, grazie alle risorse del Fondo 8xmille arrivate attraverso la Caritas Italiana; 50mila euro sono stati destinati al fondo che la Caritas condivide con il Comune di Gubbio (che contribuisce con uguale somma) per il sostegno delle famiglie vulnerabili e l’emergenza abitativa; 22.400 euro hanno sostenuto interventi per il pagamento delle utenze di luce e gas, nell’ambito del progetto “Energia in periferia” finanziato dalla Fondazione “Banco dell’Energia”; quasi 19.000 euro sono stati utilizzati per l’accoglienza dei profughi ucraini presenti sul territorio diocesano, grazie al progetto di Caritas Italiana “Apri Ucraina”; 8.500 euro hanno riguardato interventi in favore delle famiglie colpite dall’alluvione del settembre 2022 ed 8.300 euro per il progetto “Sostegno al futuro” avviato con la Quaresima 2023 e destinato a minori e giovani, 3.700 euro per “Bolletta sospesa” partita nel Natale 2022. Alle popolazioni di Turchia e Siria vittime del disastroso terremoto del febbraio 2023 sono stati destinati 5.700 euro mentre 3.400 euro sono stati inviati in Kosovo per il sostegno alla struttura di accoglienza per minori “Casa Umbra”.

Nel corso del 2023 sono arrivate donazioni per poco meno di 70mila euro, di cui circa 45mila euro per progetti specifici, 18mila euro legati allo strumento dei cartelloni di suffragio utilizzati in occasione dei funerali. Per quanto riguarda l’attività del Centro di ascolto diocesano, cifre su cui riflettere, sono stati operati 1.032 interventi in favore di 230 nuclei familiari, soprattutto per quanto riguarda l’ambito dei beni e servizi materiali (56%) e quello abitativo (28%).