Carico di droga dal porto. Oltre 50 chili di cocaina, tre finiscono in manette

Due pregiudicati per droga residenti a Terni arrestati con un maxiquantitativo di droga. Ben cinquantuno chilogrammi di cocaina sequestrati e tre arresti al porto di Civitavecchia. Nel blitz antidroga dei carabinieri della locale compagnia, coordinati dalla procura, sono finiti in manette un 43enne e un 57enne, residenti a Terni e gia’ noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, e un 31enne di Roma, incensurato, tutti accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tre, controllati dai militari all’uscita dall’area portuale, a bordo di due auto, sono stati trovati in possesso di tre borsoni, all’interno dei quali sono stati scovati quarantaquattri involucri termosaldati risultati contenere 51,222 chilogrammi di cocaina.

Lo stupefacente era nel bagagliaio dell’auto condotta dal 43 enne, preceduta da quella con a bordo gli altri due, verosimilmente con la funzione di “vedetta“. Oltre alla droga e alle macchine prese a noleggio, i carabinieri di Civitavecchia hanno sequestrato nel corso dell’operazione sei telefoni cellulari, due dispositivi gps, due ricetrasmittenti, due scale e utensili vari, probabilmente adoperati dai tre per estrarre lo stupefacente da contenitori che erano stati stoccati presso l’area portuale.

Il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare dei tre nella casa circondariale di Borgata Aurelia. Restano in svolgimento le indagini sui canali di approvvigionamento e sulla destinazione dell’ingente quantitativo di droga