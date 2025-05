Caribe World Tour Ana Carla Maza a Perugia

La grande musica torna all’Auditorium San Francesco al Prato con il nuovo concerto della stagione Sanfra: a salire sul palco questa sera alle 21 sarà la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza (nella foto sopra) con una tappa del suo “Caribe World Tour 2025”: un’artista unica e rivoluzionaria, che fonde il jazz latino con influenze pop, rock e urbane e che si distingue per la sua virtuosità al violoncello, unita alla formazione classica a Parigi, così da creare un suono distintivo che affascina il pubblico di tutto il mondo. Con oltre 435 spettacoli in 21 paesi e oltre 300mila spettatori, le esibizioni dal vivo di Ana Carla sono un’esperienza indimenticabile.

Nata in una famiglia di musicisti nel quartiere Guanabacoa dell’Avana, conosciuto per le sue influenze afro-cubane, Ana Carla Maza ha iniziato a suonare il violoncello a sette anni, durante l’adolescenza, si è stabilita in Spagna, poi ha continuato gli studi a Parigi. La sua carriera inizia presto: grazie alla virtuosità, alla voce coinvolgente e presenza scenica carismatica viene invitata a esibirsi nei festival di musica più prestigiosi del mondo. Dopo l’acclamato album di debutto “La Flor“ nel 2020 e il fortunatisssmo “Bahía“ del 2022 ha intrapreso una tournée con oltre 150 concerti. Nel 2023 ha presentato il terzo album, “Caribe“, dedicato alle culture caraibiche, che ha ricevuto premi e consensi. Stasera arriva a Perugia con una delle sette date italiane del “Caribe World Tour 2025“, che accompagnerà l’uscita della nuova Deluxe Edition dell’album Caribe, arricchita da inediti arrangiamenti, nuove versioni dei brani più amati e dal nuovissimo singolo “Diana”, con una formazione allargata, per restituire l’energia e l’esuberanza dei suoni caraibici che compongono l’ossatura dell’album Caribe. Un live vibrante, coinvolgente, che fonde la tradizione delle descargas cubane degli anni Cinquanta con rumba, bossa nova, samba, tango e accenti jazz e pop contemporanei.

La stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti, proseguirà martedì 27 maggio con l’evento “The Köln Concert Variations“: è l’omaggio di Cesare Picco (foto sotto) al leggendario concerto di Keith Jarrett in un viaggio intenso tra jazz, musica classica e improvvisazione, per celebrare uno dei massimi capolavori della musica contemporanea. Biglietti disponibili su TicketOne e TicketItalia

S.C.