“Cardiogrocco“: riabilitazione e sport. Interazione tra ospedale e territorio

Sono circa 40 i relatori, provenienti anche da fuori regione, che daranno il proprio contributo all’edizione 2024 di “Cardiogrocco”, il convegno in programma oggi in Provincia. Il congresso è l’occasione di confronto di team multidisciplinari che comprendono cardiologici clinici e riabilitatori, elettrofisiologi, emodinamisti, cardiochirurghi, medici di medicina generale, endocrinologi, internisti, medici dello sport di diversi ospedali e aziende sanitarie italiane.

Saranno affrontati temi controversi della letteratura scientifica e sulle attualità in ambito cardiologico per il raggiungimento di un consenso sulla gestione clinica-pratica del paziente e sull’importanza dell’interazione tra ospedale e territorio. Si parlerà del trattamento del giovane sportivo, così come dell’anziano cardiopatico o del cardioperato in relazione a fattori di rischio cardiovascolare, diabete, ipertensione, dislipidemie.

Responsabile scientifico di Cardiogrocco è Lucia Filippucci, responsabile di Cardiologia riabilitativa e prevenzione patologie cardiovascolari del Grocco; presidente Erio Rosati.