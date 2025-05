Carceri sovraffollate, report di Antigone: “A Terni presenza di reclusi supera il 140 per cento”

Terni, 29 maggio 2025 – Il carcere di Terni è uno di quelli più sovraffollati in Italia e il tasso di presenza dei detenuti supera quello nazionale. A fornire il dato è l'associazione Antigone nel rapporto "Senza respiro". Per Terni infatti viene indicata una presenza di reclusi al 140%. Un sovraffollamento superiore alla media del Paese, registrato anche in altri otto carceri. Tra questi secondo Antigone "svettano" le case circondariali di Verona, 186%, Roma Regina Coeli, 184%, e Venezia, 171%. Istituti dove è stato registrato il numero più alto di atti di autolesionismo.

Terni viene citata nel rapporto anche al relazione ai suicidi in cella, tre nel periodo compreso tra il 2024 e il 2025. Dato registrato anche in altri otto carceri, Firenze Sollicciano, Modena, Paola, Parma, Pavia, Teramo, Terni, Torino e Venezia. A questo riguardo Antigone indica che gli Istituti dove sono avvenuti il maggior numero di suicidi nello stessi periodo sono le case circondariali di Napoli Poggioreale e Verona. Entrambe con sei casi. Nel rapporto si parla anche del carcere di Perugia "Nuovo complesso Capanne" in quanto è uno di quelli dove la presenza di stranieri va oltre la metà di detenuti e detenute. Essendo stata infatti calcolata al 56,1%.