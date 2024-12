"Carcere di Sabbione al collasso". Interrogazione al ministro Nordio

TERNI "Carcere al collasso", lo denuncia la deputata Emma Pavanelli (M5S) che ha presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "La manifestazione da parte degli agenti penitenziari davanti al carcere di Sabbione a Terni – sottolinea Pavanelli – rappresenta solo l’ultima forte denuncia sulle condizioni di lavoro divenute ormai da tempo insostenibili a causa del sovraffollamento di detenuti, dei turni massacranti e dell’atavica carenza di personale. Ieri (martedì ndr) l’ennesima rissa tra detenuti e l’ennesima aggressione ai danni di un agente, a cui va tutta la mia solidarietà. Servono misure urgenti come nuovi interventi di edilizia penitenziaria ma anche un piano straordinario di assunzioni. Spiace dover constatare che il sovraffollamento delle carceri è diretta conseguenza delle scelte di un Governo attento a depenalizzare i reati appannaggio dei colletti bianchi come l’abuso d’ufficio e intransigente con chi fa uso di cannabis. Legalizzare e regolare l’uso di tale sostanza aiuterebbe a costo zero ad attenuare il sovraffollamento nelle carceri".