Carabinieri: controlli in locali e stazione

UMBERTIDE – Raffica di controlli dei Carabinieri della Compagnia tifernate in città nei giorni scorsi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Ad agire i militari delle Stazioni di Umbertide, Città di Castello, Citerna e del Radiomobile. Sono state 25 le autovetture controllate ed oltre 50 le persone identificate con verifiche sullo stato psicofisico dei conducenti tramite l’etilometro. Controllati anche alcuni locali pubblici, già da tempo segnalati per schiamazzi, identificandone gli avventori. Intorno alle 20, presso la stazione ferroviaria ed in concomitanza con l’arrivo del treno regionale proveniente da Perugia, sono stati controllate numerose persone che raggiungono Umbertide per trascorrervi la serata. Le attività dei Cc avviate nel pomeriggio sono proseguite fino a notte.