Capostazione folignate vince 25mila euro. Ambra e Simone in gara ad “Affari Tuoi“

Un Natale dolce-amaro per Ambra, concorrente della trasmissione Affari Tuoi di mercoledì 25 dicembre, che accetta e vince l’offerta del dottore, 25mila euro, un terzo rispetto alla cifra di 75mila contenuta nel suo pacco, il numero 8. Per la folignate, capostazione di professione, un finale di gara un po’ all’insegna della delusione considerando che, dopo una partenza non certo felice, quando nei primi cinque pacchi aveva pescato i 300 e 200mila euro, Ambra era poi riuscita a recuperare, fino a sfiorare i 75mila euro che le avrebbero consentito di trascorrere un Natale molto più felice.

Comunque, anche se con una cifra decisamente diversa, la concorrente folignate è ritornata a casa con una discreta somma di denaro, grazie anche al consenso del pubblico in studio. Ambra in precedenza aveva rifiutato un’altra offerta del dottore da 10mila euro, per arrivare a giocarsi la finale che, come detto, ha visto la concorrente folignate accettare i 25 mila euro offerti sempre dal dottore, mentre il suo pacco conteneva un premio molto più accattivante, ben 75mila euro. Ambra rappresentava l’Umbria alla trasmissione Affari Tuoi r condotta da Stefano De Martino. Capostazione delle Ferrovie dello Stato, la giovane folignate è in servizio a Passignano sul Trasimeno. Stessa professione anche per il fratello Simone, al suo fianco durante la trasmissione che tutte le sere tine incollati allo schermo televisivo milioni di italiani. Lavorano nelle Ferrovie dello Stato anche anche il padre e il compagno di Ambra.

C.Lu.