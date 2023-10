Capossela "Le mie canzoni urgenti a teatro"

"Suonare a Todi è un’ulteriore tappa di scoperta dell’Umbria, una regione da viandanti dove è bello trovare nuovi sentieri e dove mi sembra sempre di tornare a casa. Ci sono tanti motivi che rendono prezioso questo concerto". Così Vinicio Capossela (nelle foto) racconta con affetto e passione il suo ritorno nel Cuore Verde: venerdì 3 novembre alle 21 sarà in concerto al Teatro Comunale di Todi nell’ambito di “Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro“, il tour con il quale sta presentando in tutta Italia il suo nuovo lavoro discografico “Tredici Canzoni Urgenti“, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto. Con le nuove canzoni, ricche di tematiche sociali, legate come non mai all’attualità, ci sarà spazio anche per alcuni, celebri brani del suo ampio repertorio. Organizza Moon in June, prevendite su TicketOne.

Capossela, diceva del profondo legame con l’Umbria...

"Certo, uno dei primi concerti della mia carriera è stato a Perugia, il 28 febbraio del ’92, ho ancora la locandina con me. Lo organizzò Sergio Piazzoli, promoter indimenticabile con il quale è nata una profonda amicizia, durata tutta la vita".

Cosa le ha lasciato Sergio?

"Era un immenso conoscitore di musica e grazie a lui negli anni ne ho scoperta tanta, penso a Jeff Buckley o alla musica medievale. Ma con Sergio ho anche conosciuto molti luoghi dell’Umbria, aveva attenzione e creatività nel mettere sempre in relazione il progetto artistico con il territorio, sapeva che molto di un concerto dipende dal luogo dove si tiene, all’aperto o in teatro. Purtroppo Sergio ci ha lasciato, il suo lavoro prosegue con Patrizia Marcagnani e con lei continuo a scoprire parti dell’Umbria".

Ci racconta il concerto di Todi?

"Prende corpo dal disco “tredici canzoni urgenti”: tutte di forte carattere civile per un disco non ortodosso, registrato nell’arco di più mesi in diversi studi, con partecipazioni mediate dalla tecnologia e tante sfumature, dalla musica antica al soul. Allo stesso tempo è un concerto che ha che fare con la sospensione dell’incredulità, col mondo dell’immaginazione: è la nostra opportunità di trasformare i limiti in possibilità".

Cosa significano “i tasti che ci abbiamo”?

"Quando mancano dei tasti dal pianoforte bisogna cercare melodie con quelli che sono rimasti. L’immaginazione è rivoluzionaria e il nostro concerto vorrebbe essere un invito a fare con quello che si ha, a trasformare i limiti in possibilità e soprattutto a non avere paura di sbagliare".

La musica può scuotere e suscitare emozioni?

"Credo nella musica come forma di pensiero che possa offrire emozione alle parole. Non può cambiare il mondo ma può aggiungere consapevolezza, bellezza, ironia, dipende della verità che ci mettiamo. Il concerto è l’occasione per far circolare idee, cerco di passare il secchio come in una catena umana".

Quanto è forte la dimensione della comunità?

"La musica si fa insieme, ogni canzone è completata dall’ascolto, dalll’esecuzione dal vivo. Il concetto di comunità arriva dal gruppo, dai miei musicisti: Andrea Lamacchia, contrabbasso, Piero Perelli, batteria, Alessandro “Asso” Stefana, chitarra, Raffaele Tiseo, violino e direzione musicale , Daniela Savoldi, violoncello, Michele Vignali, sassofono".

E la scenografia come sarà?

"Di grande impatto materico, dominata da un’enorme luna gonfiabile, come quella immaginata da Ariosto: lì vanno a finire tutte le cose per cui gli uomini perdono il senno sulla terra, vanità, potere, seduzione. Ecco, li abbiamo messi in una bella luna gonfiabile, alla fine la facciamo scoppiare e così torniamo a terra dove non è rimasto altro che follia".