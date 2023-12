Capodanno in piazza. Ordinanza anti-vetro

Domani sera per il Capodanno in piazza, che torna dopo alcuni anni di stop, è stata emessa l’ordinanza sindacale con cui l’amministrazione comunale stabilisce il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo nel centro storico, all’infuori dei locali e delle pertinenze dei pubblici esercizi, e di limitare comunque la vendita e la distribuzione per asporto di bevande negli stessi contenitori. Questo per ragioni di pubblica sicurezza, anche a garanzia della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché a tutela dell’ambiente urbano e del patrimonio culturale nelle aree della città interessate dall’afflusso di persone per la notte di San Silvestro. L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 17 di domani domenica 31 dicembre alle 6 del primo gennaio. Il provvedimento vieta di consumare in luogo pubblico bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine), ad esclusione del consumo effettuato all’interno dei locali o al tavolo. Dalle ore 22 di domani alle ore 6 del mattino successivo vietato anche l’asporto dalle macchinette automatiche. In attività per il controllo delle regole gli agenti del comando della polizia locale, del commissariato, carabinieri e guardia di finanza. Chi non rispetta le regole può incorrere in una sanzione amministrativa tra 500 e 5mila euro. Nel programma del Capodanno in piazza: alle 18 aperitivo in musica con tre dj set in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, che daranno ritmo e allegria agli incontri e ai brindisi in centro, sulle note di Luca Tognelli Dj Nos, Gianluca Zentile Dj Gianlu e Jesmin Ranasingaghe, fino alle 21. Subito dopo il cenone, dalle 23.45, si riparte con l’onda irresistibile dei musicisti dell’orchestra L’Alternativa per far ballare tutti nelle prime ore del 2024.