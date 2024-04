Caos volo Perugia-Bergamo. La compagnia corre ai ripari: "Tratta piena al 62 per cento"

I primi effetti della dura lettera scritta da Sase, societàè che gestisce l’aeroporto di Perugia, ad Aeroitalia (la compgna che effetua il volo Perugia-Bergamo) si sono fatti subito vedere. La società di gestione dello scalo dell’Umbria proprio ieri ha comunicato che la stessa Aeroitalia ha apportato alcune modifiche agli orari del volo in partenza da Bergamo per Perugia, anticipandolo alle ore 17.40 a partire dal lunedì 15 aprile. Attualmente, infatti, l’orario di partenza è fissato per le 19.25 ma sin dal primo giorno si erano sempre manifestati ritardi di almeno un’ora e in un’occasione anche un volo cancellato. "Un aggiustamento operativo che permetterà una migliore puntualità del volo in partenza la mattina da Perugia" spiega Sase. Anche qui, infatti, il decollo è fissato alle 7.15 ma viene sistematicamente ritardato. "La compagnia sta lavorando per migliorare ulteriormente la partenza da Bergamo" aggiunge ancora la società che gestisce lo scalo.

Il collegamento della mattina, programmato dal lunedì al venerdì, resta invariato ed è previsto con partenza da Perugia alle ore 07.15 e arrivo a Bergamo alle ore 08.05. Il sabato e la domenica Aeroitalia collega invece Perugia con Milano Linate. "In questo primo periodo di operatività la compagnia ha realizzato un riempimento medio del 61,7% – contoinua Sase – che è stato dichiarato superiore alle aspettative ed alle previsioni che Aeroitalia aveva inizialmente ipotizzato. Aeroitalia ringrazia i passeggeri per averla scelta e si impegna ad apportare ulteriori miglioramenti al servizio". Ricordiamo che il volo ha debuttato tre settimane fa ma ha raccolto una serie di lamentele che hanno costretto Sase a una lettera di messa in mora se entro sette giorni non si fossero adeguati agli standard.