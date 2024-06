Cantieri senza fine in Altotevere. Richiude la E45, poi l’Apecchiese

E45: interruzioni, deviazioni, cantieri a non finire e stanotte ancora chiusure nel tratto altotiberino. Sulla strada statale sono in corso i lavori di manutenzione programmata e miglioramento sismico dei viadotti "Tevere I" e "Tevere II", previsti dal piano di riqualificazione avviato da Anas. Per consentire lo svolgimento delle prove di carico, nell’ambito delle attività di collaudo, la E45 sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Promano e Umbertide-Gubbio in orario notturno oggi dalle ore 20 alle 6 di domani mattina.

Nel dettaglio, il traffico in direzione Perugia sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano e immissione in E45 a Umbertide Gubbio. Viceversa per chi viaggia verso Cesena sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Umbertide per poi proseguire sulla Tiberina Nord e tornare in E45 allo svincolo di Promano. In questo caso previsti ulteriori disagi nella viabilità interna: nel tratto comunale compreso fra via Gabriotti e via Garibaldi infatti la viabilità è a senso unico alternato è regolata con semaforo. Se in E45 proseguono i cantieri, la Provincia ha chiuso i lavori in alcune strade dell’Altotevere. Nei giorni scorsi sono state completate le opere di manutenzione straordinaria su tratti di strade provinciali e regionali: le risorse messe a disposizione per gli interventi ammontano a oltre un milione e trecentomila euro e hanno riguardato il ripristino e l’adeguamento della pavimentazione stradale, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti oggetto di intervento. E’ inoltre iniziata l’attività di sfalcio su strade provinciali e regionali, anch’essa importante sul versante sicurezza e decoro dei territori. Nel dettaglio le strade oggetto di lavori sono state: la Provinciale 100 di Pistrino (a San Giustino e Citerna), la 101 di Piosina, la Provinciale 103 a Monte Santa Maria Tiberina, la 104 di Morra, i tratti di Trestina, poi ancora la Baucca (Pietralunga), Castel Rigone e Maestrello a Umbertide oltre alla Sp 200 di Parnacciano e la 201 di Pietralunga. L’importo complessivo degli interventi è di un milione 150mila euro. "Queste importanti risorse – si legge in una nota della Provincia – riguardano interventi che ricadono nell’annualità di programmazione 2023; nel frattempo gli uffici tecnici del servizio viabilità stanno lavorando per predisporre gli interventi già programmati per il 2024 e annualità successive. Nel nuovo pacchetto di interventi è prevista l’installazione di un nuovo tratto di guardrail sulla Apecchiese".