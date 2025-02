Cantieri finiti. Riaperta via Fabiani

GUBBIO – È stata riaperta ieri, dopo un lunghissimo cantiere, via Fabiani di collegamento tra corso Garibaldi e via Savelli della porta, in pieno centro storico. I lavori, da oltre 200mila euro e voluti dalla precedente amministrazione Stirati, erano partiti nell’aprile del 2024, e nei primi mesi erano stati effettuati gli scavi per i sottoservizi. Poi, le difficoltà. Il cantiere si era fermato a causa delle difficoltà nel reperire manodopera specializzata per la posa in opera della pavimentazione, causando numerosi disagi a residenti e commercianti della zona. Con l’avvento della nuova amministrazione si era ipotizzata una fine dei lavori per novembre 2024, ma ancora una volta la mancanza di manodopera (si era spostata anche una squadra da piazza 40 Martiri) e ulteriori opere di impermeabilizzazione nei pressi della Taverna dei Santantoniari ne hanno fatto slittare la riapertura a ieri, 4 febbraio 2025.