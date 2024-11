Cantieri Enel, domani previsto un black out

Ieri (e anche domani) qualche disagio per gruppi di abitazioni alle porte del centro storico - con alcuni disservizi sulla linea elettrica - a seguito dei cantieri che sono in corso in città sulle cabine principali. Prosegue infatti il restyling del sistema elettrico di Città di Castello con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi del Pnrr. I tecnici Enel, dopo aver concluso il piano di potenziamento, sta portando avanti una serie di ulteriori interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico. Nel dettaglio domani Enel ha in programma un lavoro significativo alla cabina di viale Diaz: le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico, la prima delle quali ieri mattina e la seconda in programma domani a partire dalle ore 12 con conclusione nel pomeriggio (orario concordato con plesso scolastico per diminuire i disagi). Grazie a bypass da linee di riserva, il “fuori servizio“ sarà circoscritto a gruppi di utenze tra viale Diaz, piazza Che Guevara, viale De Cesare, via Pieggi. La cabina di via Diaz "viene completamente rinnovata nelle apparecchiature interne con componentistica di ultima generazione, grazie alla quale sarà possibile inserire l’impianto in un sistema interconnesso con altre linee e impianti, tra cui la dorsale di media tensione denominata Gorgone", spiega Enel. Questo permetterà, in caso di disservizio a una linea, di isolare automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle ‘dorsali’ di riserva..