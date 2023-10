"Cantieri di Pentima al via a gennaio"

TERNI - "Sono in stretto contatto con l’assessore regionale Paola Agabiti e mi ha assicurato che a gennaio, febbraio del 2024 partiranno i cantieri di riqualificazione del Polo universitario di Pentima, così come mi ha detto che entro il 31 ottobre si concluderanno le procedure di aggiudicazione per il servizio mensa che è un aspetto fondamentale per gli studenti", dichiara l’ assessore comunale all’Università Viviana Altamura.