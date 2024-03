Cantaquintaniere, il gran ritorno. Dodi Battaglia presidente di giuria

Dodi Battaglia sarà il presidente della giuria del Cantaquintaniere, nell’edizione che segna il ritorno dell’evento dopo la pausa dovuta alla pandemia. Il celeberrimo chitarrista dei Pooh, insieme agli altri giurati, sceglierà il vincitore della gara. L’artista bolognese non ha bisogno di presentazioni, chitarrista e voce storica dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista europeo" conferito dal giornale tedesco ‘Die Zeitung’ nel 1981 e da parte della rivista ‘Der Spiegel’ nel 1986. Nella sua lunga carriera Dodi Battaglia vanta, inoltre, collaborazioni con altri importanti artisti come Vasco Rossi, in particolare nei primi successi come "Una canzone per te", "Va bene, va bene così" e "Toffee", come Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Raf, Gianluca Grignani, Mia Martini, Massimo Ranieri. Insieme a lui fanno parte della giuria: Alessandra Ceciarelli, Luca Giuliani e Daniela Maltese. Grande soddisfazione per l’alta professionalità dei giurati è stata espressa dall’Ente Giostra e in particolare dal magistrato Lucio Cacace, curatore dell’evento. Un appuntamento che nasce nel 1968. Uno spettacolo comico-musicale in due tempi, come si diceva allora, che si svolse al Politeama Clarici. Ed è stata proprio di Lucio Cacace l’idea di riproporre la manifestazione, cambiando il format e rendendola più moderna. L’appuntamento è per giovedì 14 marzo, alle 21.30 presso ’Auditorium San Domenico e che gli inviti per partecipare alla serata sono disponibili presso i 10 Rioni. Tra gli ospiti ci saranno Raoul Maiuli e Danilo Giovannini. La serata sarà condotta da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri.

Ecco i nomi dei cantanti in gara in ordine di esibizione: Isabella Pennisi (Rione Pugilli); Ludovica Gatti (Rione Spada); Nessun nome per ora (Rione La Mora); Andrews Sorbelli (Rione Giotti); Marco Voix Silvestri (Rione Ammanniti); Leonardo Savi (Rione Morlupo); Elia Bigi e Valentina Montori (Rione Contrastanga); Alyssa Colavita (Rione Cassero); Alessia Mariani (Rione Badia); Rachele Politi (Rione Croce Bianca). Un preludio, dunque, per tornare a respirare aria di Quintana, con le competizioni di giugno che si avvicinano.