Cantamaggio, edizione numero 129. Gran lavoro al cantiere per i sei carri

TERNI - Il Cantamaggio Ternano quest’anno spegne 129 candeline. Come ogni anno sono 6 i carri in concorso che sfileranno il 30 aprile lungo le vie del centro di Terni con tante novità. A sfilare saranno dunque i carri di Pallotta-Polymer-Sabbione, Arrone, Montecastrilli e Comunità Incontro, Acquasparta, Acs, Lu Riacciu. I temi sono ancora top secret anche se nel cantiere si sta lavorando fino a tarda notte per la realizzazione dei 6 carri allegorici. Come ogni anno non mancherà il concorso di poesie e canzoni maggiaiole. Anche per questa edizione il programma è assai ricco e va dal 24 aprile fino al 4 maggio: tra gli eventi anche la mostra del Cantamaggio realizzata insieme alla Pro loco di Terni. "Malgrado il grave furto subito nel cantiere dove vengono costruiti i carri allegorici – spiega il presidente dell’Ente, Maurizio Castellani – guardiamo avanti e stiamo procedendo alla realizzazione dei colossi in cartapesta con molti sacrifici da parte dei maggiaioli, come sempre".