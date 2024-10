Cani entrano in giardino e sbranano la gattina

Gatta sbranata nel giardino di casa dai cani che partecipavano a una battuta di caccia al cinghiale e che sono riusciti a penetrare nel recinto senza lasciare scampo a Lucia, questo il nome della gattina. Nel tentativo di salvarla è rimasta ferita la proprietaria, la signora Cristina, che ha riportato lesioni alle mani provocate dai denti dei cani. E’ quanto accaduto in zona Conservoni San Marco ieri intorno alle 13.45. Cristina ha avvertito strani rumori in giardino , e’ scesa subito e ha visto due cani che rincorrevano i suoi gatti, rovesciando le ciotole del cibo. Purtroppo per la gatta Lucia, che cercava di fuggire, non c’è stato scampo: i cani l’hanno raggiunta e uccisa. Momenti di fuga a cattura ripetuti nei quali Cristina, nel tentativo di salvare la sua amata gatta, ha riportato anche ferite alle mani, oltre al grandissimo choc. Le grida di aiuto della padrona dei gatti sono state raccolte da alcuni vicini di casa che sono riusciti ad allontanare i cani, poi recuperati dal proprietario, un cacciatore che faceva parte di una squadra per la caccia al cinghiale.

La vicenda avrà i suoi strascichi giudiziari. Sono infatti intervenusti sul posto gli agenti di una pattuglia della polizia municipale, un operatore tecnico del pronto intervento reperibile del servizio veterinario dell’Usl e il personale del 118 (foto) che ha prestato le cure del caso alla signora Cristina, intenzionata a procedere in via legale con una dettagliata denuncia di quanto accaduto.