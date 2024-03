Cangi Verniciature, assoluzioni per il rogo

La Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza di assoluzione di Ivano Marziali, del fratello Roberto e dell’ingegnere Andrea Massinelli (già assolti in primo grado perché "il fatto non sussiste").

I Marziali – titolari dell’azienda Eico – e Massinelli responsabile della sicurezza, erano imputati nell’ambito del processo per l’incendio al capannone industriale Cangi di Pistrino, avvenuto nell’aprile 2011, mentre stavano effettuando alcuni lavori. Con loro sul banco degli imputati anche un operaio che venne condannato in primo grado e ora assolto (alla memoria poiché non è più in vita). Il giudice ha condannato l’azienda a pagare le spese legali. I quattro, nell’eseguire alcune operazioni sulla copertura del capannone di Pistrino, erano accusati di aver procurato l’incendio, ma sono stati giudicati non colpevoli. Si chiude così il lungo processo iniziato nel giugno del 2013.

L’incendio avvenne attorno alle ore 15 del 6 aprile 2011 durante i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico e per la sostituzione della copertura in eternit. Sul tetto si trovava un operaio che stava effettuando la manutenzione su lastre di catrame proprio mentre sono scaturite le fiamme. I due Marziali erano tutelati dall’ avvocato Marcello Pecorari e Massinelli da Guido Bacino.