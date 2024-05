Candidati, la grande corsa. Appuntamenti a raffica

BASTIA UMBRA – Liste consegnate, la campagna elettorale continua con tante iniziative e appuntamenti in vista delle amministrative che porteranno al voto oltre 17.000 elettori. Erigo Pecci, per la coalizione civico progressista, propone le passeggiate di quartiere. Si svolgeranno da oggi al 29 maggio, sempre alle ore 16, presso i centri sociali; si comincia oggi a Bastiola e sarà l’occasione per candidati per toccare direttamente le criticità dei quartieri e affrontare con i cittadini le tematiche più contingenti che vivono ogni giorno i residenti. Paola Lungarotti, sindaco in carica, propone per domani, "Sport, cultura e turismo: prospettive di crescita per la Città". Alle ore 17.30, all’Auditorium Sant’Angelo, interverrà Paola Agabiti, assessore regionale alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali - turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio. Fra i temi l’impiantistica sportiva, i bandi regionali a cui il Comune di Bastia Umbra ha partecipato e finanziamenti pervenuti e in arrivo, bando sport ed erogazioni alle famiglie, elenco dei bandi relativi alla cultura, borse di studio, centri estivi e istruzione in genere, rigenerazione urbana, sport e cultura come volano del territorio e attrattori del turismo. Sempre domani la candidata sindaco Catia Degli Esposti e le liste del centrodestra civico che la sostengono, saranno presenti, alle ore 21, al centro sociale di Ospedalicchio per presentare il programma elettorale della coalizione civica.