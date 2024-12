Campo sportivo di gomma riciclata. Pneumatici fuori uso riutilizzati

Un campo sportivo removibile realizzato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso (pfu). Viene inaugurato questa mattina al Liceo linguistico “Ghandi“ di Narni scalo "che si è aggiudicato il premio per la categoria Scuole Superiori nell’ambito del progetto Educational “Per un corretto riciclo degli pneumatici fuori uso” promosso da Ecopneus, in collaborazione con Legambiente" spiega l’associazione. "Un campo innovativo che unisce eccellenza tecnica e rispetto per l’ambiente – continua Legambiente –. La classe 5L coordinata da Adria Ingletto, si è distinta per l’impegno e la creatività degli alunni, aggiudicandosi il primo posto nel concorso grazie alla realizzazione del video “Destinazione Futuro” e ottenendo il riconoscimento che ha reso possibile l’installazione del campo sportivo. La pavimentazione in gomma riciclata garantisce performance di alto livello per l’attività sportiva e rappresenta una soluzione sostenibile, dimostrando come i pfu possano essere trasformati in risorse preziose per le comunità locali". "L’avanzamento tecnologico e l’innovazione sostenibile stanno aprendo nuove strade per rendere gli sport più rispettosi dell’ambiente, offrendo soluzioni vincenti. Meritano riconoscimento le realtà come Ecopneus che realizzano progetti in questa direzione" dichiara il vicesindaco e assessore allo sport, Alessia Quondam. "Esprimo la mia grande soddisfazione e gratitudine per questo risultato, un premio che si trasformerà sicuramente in un’occasione nuova per i ragazzi, soprattutto dell’indirizzo sportivo che questa scuola include e che negli ultimi anni sta riscuotendo successo e interesse nel territorio – così la dirigente scolastica Graziella Cacafave – Crediamo fortemente nei valori positivi dello sport e, con questo nuovo campo che ci è stato donato, speriamo di trasmetterli ancor di più".