Campionato tennis Ussi Oro a super Checcarelli e per Fiorucci-Nardoni

Festa grande allo Junior per le premiazioni del Campionato umbro di tennis per giornalisti, organizzato dall’Ussi con la magistrale regia di Antonio Ciorba e Stefano Cocchieri. L’oro di questa edizione è andato per il singolo ad Andrea Checcarelli e per il doppio alla coppia Luca Fiorucci e Danilo Nardoni. L’atleta più premiato, il collega Riccardo Marioni per simpatia e sportività. Trofei anche a La Nazione come testata più rappresentata. Presenti alla serata l’assessore Clara Pastorelli e il presidente della Federtennis Roberto Carraresi.