Campionati di Filosofia, Simone Matteacci è medaglia d’oro

GUBBIO – Simone Matteacci, studente eugubino che frequenta la sezione 5B presso il Liceo Scientifico dell’I.I.S. Mazzatinti di Gubbio, si è aggiudicato il primo posto nella fase nazionale della XXXII edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia). Forte la gioia da parte degli studenti, dei professori e di tutta la scuola, in particolare della dirigente scolastica Maria Marinangeli, che si è messa in contatto con l’alunno parlando di "eccellente risultato". Simone ha ottenuto un punteggio di 9.70, grazie ad un elaborato inerente all’ambito gnoseologico-teoretico, relativo al tema del tempo in Henry Bergson, così valutato dalla commissione: "Il saggio presenta una lucida comprensione filosofica del problema del tempo ricostruito nella sua dimensione transdisciplinare ed efficacemente ricondotto con competenza e consapevolezza alla sua cornice storica. L’argomentazione serrata e coerente si avvale di interessanti riflessioni personali con spunti originali. L’utilizzo dello specifico linguaggio disciplinare è pertinente e fluido".