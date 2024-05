Campionati a squadre. Il tennis club Perugia sfida il Reggio Calabria

La squadra degli affiliati serie B1 maschile del Tennis club Perugia dopo l’esordio entusiasmante finito 3-3 contro gli scaligeri, questa domenica è pronta a sfidare gli atleti del T.C. Pharaon di Reggio Calabria. La squadra capitanata da Carlo Guerrieri è motivata per raggiungere un’importante vittoria. Inizio degli incontri alle 10. Ma i campi di terra rossa del circolo di via Bonfigli sono pronti ad ospitare dal 9 al 16 giugno anche il tennis stellare deli Internazionali, che fanno parte del circuito Challenger. Attesi in tabellone grandi nomi.