“Cammini religiosi“. Finanziamento da un milione

SPOLETO È stato finanziato con un milione di euro il progetto del Comune per lo sviluppo dell’offerta turistica dei “Cammini religiosi“. La certezza si è avuta nei giorni scorsi dopo la pubblicazione della specifica graduatoria da parte del Ministero del Turismo. Il Comune ha previsto il recupero completo del Fortilizio dei Mulini (foto), attualmente oggetto di un intervento parziale di messa in sicurezza delle coperture. Si prevede infatti di utilizzare il 75% del finanziamento, ossia 750mila euro (rafforzamento delle pareti e dei solai, impianto elettrico e di riscaldamento, sistemazione dell’area esterna) per la creazione di una struttura destinata all’informazione, all’accoglienza, all’ospitalità frugale di camminatori, pellegrini e, più in generale, dei turisti interessati ai temi dell’ambiente, dell’outdoor e della sostenibilità. Nello specifico verrà realizzato un punto di informazione turistica sui luoghi, sulla fauna, sulla flora, sui sentieri e sui prodotti della montagna spoletina, un caffè/bookshop, uno spazio di accoglienza con deposito per bagagli e biciclette , attrezzi per piccole riparazioni e un punto di documentazione del governo delle acque nella storia della città. Il progetto prevede anche la ricostruzione digitale degli affreschi che originariamente adornavano le pareti della cripta altomedievale di San Primiano e la valorizzazione dei siti di interesse presenti nei territori dei comuni di Spoleto, Scheggino e Ferentillo.