Cammina mezzo nudo per strada a Perugia: carabinieri intervistano 48enne

Mezzo nudo si aggirava per strada. In stato di forte agitazione e senza sapere dove andare. Così lo hanno trovato i carabinieri della stazione di Ponte Pattoli quando lo hanno fermato. L’uomo, identificato per un perugino di 48 anni, quando ha visto i militari dell’Arma, ha però reagito in maniera violenta, scagliandosi contro di loro, facendoli cadere a terra per poi prenderli a calci. L’intervento di altro personale dell’Arma di Perugia, intervenuto in aiuto ai colleghi, ha permesso di immobilizzare il 48enne, il quale è stato trovato in possesso anche di un coltello multiuso, sottoposto a sequestro. All’uomo, residente a Perugia e con diversi precedenti di polizia, vengono contestati i reati di atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. È ricoverato tuttora nel reparto di psichiatria del Santa Maria della Misericordia per accertamenti.