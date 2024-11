Camion si ribalta allo svincolo dell’autostrada: lunghe e difficile manovre per la rimozione

Narni (Terni), 11 novembre 2024 – Incidente allo svincolo per l’autostrada A1 a Nera Montoro, nel comune di Narni, sulla via Ortana. Un Tir che stava trasportando un grosso carico si è ribaltato in curva. E’ accaduto intorno alle 13.30. Momenti di paura in strada, con un boato che è stato chiaramente avvertito in zona.

L’autista è uscito in maniera autonoma dal mezzo, ma intanto gli automobilisti di passaggio avevano chiamato i mezzi di emergenenza. E’ intervenuto il 118, che ha comunque visitato l’autista, così come una squadra di vigili del fuoco di Terni. Dal mezzo è uscito del carburante e i vigili del fuoco si sono occupati di mettere tutto in sicurezza. Intervenuta per i rilievi anche la polizia stradale.

Intanto in zona il traffico è rimasto bloccato. L’operazione di rimozione del camion non è semplice. Serve prima trasbordare tutto il carico (si tratta di calcio in polvere) per poi raddrizzare il pesante mezzo.