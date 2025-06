Cambio Festival festeggia 25 anni tra Assisi e Spello. Sette eventi di world music tra castelli e natura

Il Cambio Festival festeggia il suo venticinquesimo compleanno con sette eventi tra Assisi e Spello che segnano il ritorno alle radici della formula originale, la world music. Nomi, luoghi e date della manifestazione organizzata dall’associazione Ponte Levatoio sono stati svelati ieri e promettono grandi spettacoli sotto le stelle.

Si comincia il 14 giugno a Castello di San Gregorio con il concerto a ingresso libero di Stefano Ruiz de Ballesteros, che esplora le trasformazioni del pianoforte durante il Romanticismo. Poi, dal 2 al 5 luglio, sempre alle 21.45 si torna al Castello dei Figli di Cambio, a Palazzo di Assisi: prima serata con Lisa Manara e Claudio Vignali in “Lisa canta Ornella”, omaggio a Ornella Vanoni. Giovedì 3 luglio è la volta di Javier Girotto & Aires Tango per celebrare i 30 anni di carriera del gruppo. La sera dopo si esibiranno Federico Gili – Accordion in “La Lanterna”, spettacolo con Lorenzo Bisogno, sax tenore Fabio Zeppetella, chitarra elettrica Ramberto Ciammarughi, pianoforte Manuel Magrini, pianoforte Ares Tavolazzi, basso Lorenzo Brilli, percussioni. Infine sabato 5 torna il celebre violinista Alessandro Quarta (nella foto con Francesco Raspa) con i “Cinque elementi”: una riflessione e un’assunzione di responsabilità per sentirsi parte di un pianeta.

Ad agosto gran finale con due date a Villa Fidelia di Spello: il 29 agosto c’è TrioRox con Gianluca Petrella in “Moods“, con tanto di dj set del Dj Team di Cambio Festival, il 30 c’è Matteo Chimenti Sextet in “Seeds of Influence“. "Cambio Festival è una realtà sempre più importante per Assisi – ha commentato il sindaco Valter Stoppini – capace di coniugare cultura e promozione del territorio, coinvolgendo centro storico e frazioni, patrimonio artistico e naturalistico".

I biglietti sono già in vendita o prenotabili (per i concerti gratuiti) sul sito www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia.